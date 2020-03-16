В Ярославль посылкой из Владивостока доставили мотоцикл Харлей

16 Март 2020 2020-03-16T14:10:25+03:00

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В Ярославль посылкой из Владивостока доставили легендарный мотоцикл Харлей-Дэвидсон. Получатель такого необычного из-за своего веса груза – 34-летний ярославец Иван. Он уже давно увлекается путешествиями и мотоциклами. А покупка легендарного мотоцикла типа турер, специально разработанного для поездок на большие расстояния, была мечтой мужчины.

- Посылка была отправлена по почте из Владивостока 21 февраля и 3 марта уже прибыла в Ярославль. Работники почты пошли мне на встречу и мотоцикл, когда я был в командировке, бережно хранился и ожидал меня в сортировочном центре, - рассказывает Иван.

Почтой России можно отправить груз весом до 500 килограммов с максимальным размером 300x140x180 сантиметров. Кстати, это не первый мотоцикл, который прибыл в Ярославль из Владивостока таким способом. В конце января мотоцикл эндуро весом 180 килограммов получил другой ярославец.

- Почта России регулярно доставляет необычные крупногабаритные грузы – в основном разные мотоциклы, реже мопеды, зачастую которые приходят к началу мотосезона. Кроме транспортных средств с периодичностью раз в месяц поступают запчасти к машинам и тракторам - отметил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области Геннадий Додохов.

ИСТОЧНИК KP.RU