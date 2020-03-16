В Заволжском районе Ярославля иномарка врезалась в скорую помощь с пациентом

16 Март 2020 2020-03-16T13:51:14+03:00

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В соцсетях появилась информация, что легковой автомобиль Фольксваген подрезал карету скорой помощи. Иномарка и спецтранспорт сильно пострадали.

– Скорая с мигалкой и сиреной ехала. Пациент тяжелый был... Пока в другую скорую перекладывали, много времени потеряли, – пишут очевидцы в группе «Ярославль LIVE».

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области уточняют информацию о пострадавших.

Авария со скорой, Ярославль.ВИДЕО: "Ярославль LIVE"

ИСТОЧНИК KP.RU