В Заволжском районе Ярославля иномарка врезалась в скорую помощь с пациентом
Информация о пострадавших уточняется [ВИДЕО]
Легковушка отлетела в забор/ФОТО: "Ярославль LIVE"
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В соцсетях появилась информация, что легковой автомобиль Фольксваген подрезал карету скорой помощи. Иномарка и спецтранспорт сильно пострадали.
– Скорая с мигалкой и сиреной ехала. Пациент тяжелый был... Пока в другую скорую перекладывали, много времени потеряли, – пишут очевидцы в группе «Ярославль LIVE».
В пресс-службе УМВД России по Ярославской области уточняют информацию о пострадавших.
Авария со скорой, Ярославль.ВИДЕО: "Ярославль LIVE"
ИСТОЧНИК KP.RU