2020-03-16T14:39:26+03:00
Общество

В Ярославле отменили городской автобус

На маршруте был низкий пассажиропоток
Полина Вачнадзе
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В Ярославле перестал ходить автобус №70В Ярославле перестал ходить автобус №70Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле перестал ходить автобус №70. Его отменили из-за низкого пассажиропотока. Об этом в социальной сети сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

- Работа маршрута приостановлена в связи с низким пассажиропотоком. В настоящее время прорабатываются варианты изменения схемы движения данного маршрута, - сказал руководитель ведомства.

Известно, что маршрут перестанет работать по инициативе ПАТП-1. Предприятием предоставлена информация автоматизированной системы подсчета пассажиров.

А тем временем Ярославль, вслед за Рыбинском перешел на оплаты проезда по безналичному расчету. В автобусах ПАТП-1 теперь можно расплатиться при помощи банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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