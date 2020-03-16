В Ярославле отменили городской автобус
В Ярославле перестал ходить автобус №70. Его отменили из-за низкого пассажиропотока. Об этом в социальной сети сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
- Работа маршрута приостановлена в связи с низким пассажиропотоком. В настоящее время прорабатываются варианты изменения схемы движения данного маршрута, - сказал руководитель ведомства.
Известно, что маршрут перестанет работать по инициативе ПАТП-1. Предприятием предоставлена информация автоматизированной системы подсчета пассажиров.
А тем временем Ярославль, вслед за Рыбинском перешел на оплаты проезда по безналичному расчету. В автобусах ПАТП-1 теперь можно расплатиться при помощи банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU