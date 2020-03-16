2020-03-16T12:57:51+03:00
Происшествия

В Ярославле при пожаре на даче погибла молодая женщина

Ее друг с ожогами доставлен в больницу
Полина Вачнадзе
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В огне погибла женщинаВ огне погибла женщинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственными органами Ярославля устанавливаются обстоятельства гибели женщины на пожаре в СНТ «Резинотехника-2».

Огонь в дачном доме в Заволжском районе областного центра разгорелся 15 марта. В огне погибла 36-летняя женщина, ее сожитель с ожогами был доставлен в больницу.

- По факту произошедшего следственным отделом организована доследственная проверка. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Выясняются и причины возгорания, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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