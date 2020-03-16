2020-03-16T12:23:33+03:00
Общество

В Ярославской области Волга этой весной больше не выйдет из берегов

Это пообещали на общегородском совещании в мэрии города
Полина Вачнадзе
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Из-за наводнения серьезно пострадали отдельные территории в Рыбинске и ЯрославлеИз-за наводнения серьезно пострадали отдельные территории в Рыбинске и ЯрославлеФото: Полина Вачнадзе
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Сегодня, 16 марта, на общегородском совещании в мэрии Ярославля обсудили паводковую ситуацию в регионе.

- Весной прогнозируется повышение уровня воды в черте Ярославля, но подъем будет в нормативах весеннего паводка. Глобальных и резких повышений мы не ждем. Волга уже вскрылась, заторов не ожидается, больших подтоплений не будет, - пообещал секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям Анатолий Демьянчук.

Сейчас администрация города ждет, когда лед полностью растает, чтобы окончательно оценить последствия февральского паводка. Напомним, что из-за наводнения серьезно пострадали отдельные территории в Рыбинске и Ярославле, в областном центре под воду ушел первый ярус набережной.

- Контрольный обход был 5 марта. Ограда в удовлетворительном состоянии, однако, есть повреждения плитки. Точное количество локальных мест можно будет определить, только когда стает лед и снег. Также повреждены лестничные подъемы, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Закрывая вопрос, мэр Ярославля Владимир Волков обратился к местным градостроительным структурам и попросил их в будущем согласовывать выделения земель под СНТ с МЧС, чтобы люди не получали землю там, где возможны затопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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