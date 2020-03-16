2020-03-16T12:19:30+03:00
Общество

Ярославские участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно передвигаться по стране

Минтранс запустил акцию «В дорогу, победители!»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Автопредприятия будут осуществлять бесплатные перевозки в межрегиональном сообщенииАвтопредприятия будут осуществлять бесплатные перевозки в межрегиональном сообщенииФото: Правительство Ярославской области
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Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать по России. Минтранс запустил акцию «В дорогу, победители!» в Год памяти и славы вместе с Росавиацией, Росжелдором, Росморречфлотом и ФБУ «Росавтотранс».

К проекту подключились авиакомпании, морские перевозчики и железная дорога.

– Автопредприятия будут осуществлять бесплатные перевозки в межрегиональном сообщении — без ограничений числа поездок, – отметили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Подробности и сроки проведения акции можно узнать на сайте pobeda.mintrans.ru в разделе «Бесплатный проезд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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