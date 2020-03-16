Ярославские участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно передвигаться по стране
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать по России. Минтранс запустил акцию «В дорогу, победители!» в Год памяти и славы вместе с Росавиацией, Росжелдором, Росморречфлотом и ФБУ «Росавтотранс».
К проекту подключились авиакомпании, морские перевозчики и железная дорога.
– Автопредприятия будут осуществлять бесплатные перевозки в межрегиональном сообщении — без ограничений числа поездок, – отметили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Подробности и сроки проведения акции можно узнать на сайте pobeda.mintrans.ru в разделе «Бесплатный проезд».
ИСТОЧНИК KP.RU