В Ярославской области пропала бабушка в халате и красных носках

16 Март 2020 2020-03-16T10:41:07+03:00

Она ушла из дома 15 марта

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В селе Вощажниково Борисоглебского района попала 85-летняя бабушка. Ольга Яковлевна Лабзова ушла из дома 15 марта около 17 часов и не вернулась.

Пенсионерка невысокого роста – 150 сантиметров, среднего телосложения. Короткие седые волосы, серые глаза.

Была одета в цветной халат с длинными рукавами, вязаную шерстяную кофту, черные рейтузы, красные шерстяные носки и резиновые сапоги. На голове платок.

Ольга Яковлевна нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-нибудь знаете, обращайтесь в полицию – 8 (48539) 2-13-08, 112 или на горячую линию Центр-Спаса – 8-800-30-19-112.

ИСТОЧНИК KP.RU