2020-03-16T10:18:34+03:00
Происшествия

У жительницы Ярославля из квартиры украли деньги и ювелирные украшения

Подозреваемый успел сдать золото в ломбард
Светлана Крутикова
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Ярославец вынес из квартиры деньги, золото и ноутбукЯрославец вынес из квартиры деньги, золото и ноутбукФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Дзержинского района обратилась в полицию с заявлением о том, что днем из ее квартиры украли деньги, золотые украшения, ноутбук и планшет. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого – 23-летнего местного жителя. Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Похититель рассказал, что подобрал ключи от входной двери, проник квартиру и забрал вещи. Ювелирные изделия преступник успел сдать в ломбард.

- По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, - пишет пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Ярославцу грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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