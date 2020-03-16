У жительницы Ярославля из квартиры украли деньги и ювелирные украшения
Жительница Дзержинского района обратилась в полицию с заявлением о том, что днем из ее квартиры украли деньги, золотые украшения, ноутбук и планшет. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого – 23-летнего местного жителя. Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Похититель рассказал, что подобрал ключи от входной двери, проник квартиру и забрал вещи. Ювелирные изделия преступник успел сдать в ломбард.
- По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, - пишет пресс-служба УМВД по Ярославской области.
Ярославцу грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU