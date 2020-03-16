В Ярославле у Гиганта автобус столкнулся с легковушкой

16 Март 2020 2020-03-16T10:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле в очередной аварии снова отличился общественный транспорт. Пазик двигался по маршруту №6, и на проспекте Октября, недалеко от Дворца Молодежи, столкнулся с легковушкой Киа. Кто виноват в ДТП, будут выяснить сотрудники ГАИ.

– Звонила в департамент транспорта, разговаривала с начальником отдела, который курирует заключение договоров на оказание транспортных услуг. Я рассказала ему, что водитель автобуса меня подрезал, и мне кое-как удалось избежать аварии. Просила принять меры и не продлять договоры с такими водителями. Так этот начальник защищал водителей и почти утверждал, что я сама все нарушила: идите лесом, у нас все хорошие, – делится своей историей в комментариях к посту Валентина в паблике «Жесть Ярославль».

С начала города общественный транспорт Ярославля часто попадает в аварии.

Может властям пора обратить на это внимание?

Читайте также: «Один погибший, больше десятка пострадавших. В Ярославле столкнулись два автобуса»

ИСТОЧНИК KP.RU