В Рыбинске ищут мужчину, который не дает о себе знать с 7 марта
Дмитрий Жибарев ушел из дома и не вернулся
Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8-800-700-54-52. ФОТО: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области ВКонтакте
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33-летнего жителя Рыбинска Дмитрия Жибарева по всей Ярославской области разыскивают с 7 марта. Мужчина ушел из дома и не вернулся.
Он был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, черную шапку.
Рост 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие русые.
Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU