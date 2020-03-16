2020-03-16T10:13:58+03:00
Общество

В Рыбинске ищут мужчину, который не дает о себе знать с 7 марта

Дмитрий Жибарев ушел из дома и не вернулся
Полина Вачнадзе
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Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8-800-700-54-52. ФОТО: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области ВКонтактеЕсли вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8-800-700-54-52. ФОТО: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области ВКонтакте
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33-летнего жителя Рыбинска Дмитрия Жибарева по всей Ярославской области разыскивают с 7 марта. Мужчина ушел из дома и не вернулся.

Он был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, черную шапку.

Рост 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие русые.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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