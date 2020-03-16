2020-03-16T09:56:59+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погиб пешеход

Мужчина поздним вечером шел по проезжей части
Светлана Крутикова
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Водитель не заметил пешехода, который шел по неосвещенной проезжей частиВодитель не заметил пешехода, который шел по неосвещенной проезжей частиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вчера, 15 марта, в 21:35 в Ростовском районе на 199 километре трассы «Холмогоры» произошло ДТП. Водитель «Нивы Шевроле» сбил 43-летнего пешехода, который шел прямо по проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Будьте внимательны. Переходите дорогу только в положенных местах, не передвигайтесь по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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