В Ярославской области в ДТП погиб пешеход

16 Март 2020 2020-03-16T09:56:59+03:00

Водитель не заметил пешехода, который шел по неосвещенной проезжей части Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вчера, 15 марта, в 21:35 в Ростовском районе на 199 километре трассы «Холмогоры» произошло ДТП. Водитель «Нивы Шевроле» сбил 43-летнего пешехода, который шел прямо по проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Будьте внимательны. Переходите дорогу только в положенных местах, не передвигайтесь по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU