В Ярославле пытались сорвать фестиваль «Крымская весна»

16 Март 2020 2020-03-16T09:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП чуть было не произошло вчера, 15 марта, во время празднования шестилетия присоединения Крыма к России у КЗЦ «Миллениум». Несколько человек вышли на площадку у концертно-зрелищного центра во время акции «Севастопольский вальс», их возглавлял молодой человек с несколькими плакатами, в том числе и с провокационными надписями на украинском языке. Таким образом эта компания поддерживала украинских националистов.

Организаторы обратились к сотрудникам полиции, которые дежурили на празднике. Провокаторов удалось без скандала увести с праздника. Это не первая провокационная акция, которая проходит во время празднования воссоединения России и Крыма. В прошлом году тот же молодой человек распространял листовки, в которых говорилось, что Крым – это Украина.

ИСТОЧНИК KP.RU