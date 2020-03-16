2020-03-16T09:40:52+03:00
Общество

В Ярославле пытались сорвать фестиваль «Крымская весна»

Но у провокаторов ничего не получилось
Полина Вачнадзе
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Организаторы обратились к сотрудникам полиции, которые дежурили на праздникеОрганизаторы обратились к сотрудникам полиции, которые дежурили на праздникеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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ЧП чуть было не произошло вчера, 15 марта, во время празднования шестилетия присоединения Крыма к России у КЗЦ «Миллениум». Несколько человек вышли на площадку у концертно-зрелищного центра во время акции «Севастопольский вальс», их возглавлял молодой человек с несколькими плакатами, в том числе и с провокационными надписями на украинском языке. Таким образом эта компания поддерживала украинских националистов.

Организаторы обратились к сотрудникам полиции, которые дежурили на празднике. Провокаторов удалось без скандала увести с праздника. Это не первая провокационная акция, которая проходит во время празднования воссоединения России и Крыма. В прошлом году тот же молодой человек распространял листовки, в которых говорилось, что Крым – это Украина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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