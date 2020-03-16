В Рыбинске пьяный шумахер сбил двух человек на парковке у супермаркета

16 Март 2020 2020-03-16T08:12:04+03:00

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

После этого автомобилист влетел в строительный забор рядом с магазином

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В Рыбинске пьяный автомобилист сбил двоих человек на парковке у супермаркета. Водитель на большой скорости вылетел на пешеходную зону и снес мужчину с дочерью. Не остановившись, преступник продолжил движение.

Мужчина продолжал ехать до того момента, как врезался в забор, который огораживает стройку неподалёку.

Свидетели ДТП вызвали на место скорую и спасателей. Пострадавших мужчину и девушку госпитализировали. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU