2020-03-15T22:33:02+03:00
Общество

В ярославских университетах не спешат с вводом дистанционного обучения

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на онлайн обучение из-за распространения коронавируса
Полина ЗАЙЦЕВА
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Многие московские высшие учебные заведения уже на дистанционную форму.Многие московские высшие учебные заведения уже на дистанционную форму.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле ни один из университетов пока не переходит на форму дистанционного обучения студентов. Накануне федеральный Минобрнауки порекомендовал вузам страны перейти на онлайн обучение в связи с распространением коронавируса.

Многие московские высшие учебные заведения уже на дистанционную форму, а вот в Ярославле студенты по-прежнему будут посещать пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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