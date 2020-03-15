В ярославских университетах не спешат с вводом дистанционного обучения
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на онлайн обучение из-за распространения коронавируса
Многие московские высшие учебные заведения уже на дистанционную форму.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле ни один из университетов пока не переходит на форму дистанционного обучения студентов. Накануне федеральный Минобрнауки порекомендовал вузам страны перейти на онлайн обучение в связи с распространением коронавируса.
Многие московские высшие учебные заведения уже на дистанционную форму, а вот в Ярославле студенты по-прежнему будут посещать пары.
ИСТОЧНИК KP.RU