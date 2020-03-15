«Шинник» в Химках уступил волгоградскому «Ротору»

15 Март 2020 2020-03-15T20:59:53+03:00

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Команда «Михалыча», вынужденная из-за неготовности футбольного газона на своем стадионе проводить пока домашние матчи на резервном поле, провела первый стартовый «домашний» матч этого года на подмосковном «Арена-Химки». И первый блин получился комом.

Газон в Химках, надо признать, был вполне в приличном для марта состоянии. Правда, погода по ходу игры подбрасывала сюрпризы в виде метелей. Однако главное происходило на поле, где подопечные нашего «Михалыча», как бы продолжая набранный в Красноярске победный темп, активной игрой старались заблокировать лидера ФНЛ на его половине газона. Конечно, «Ротор» тоже регулярно огрызался, но какой-то остроты у ворот Дмитрия Яшина им создать не позволяли, тогда как ярославцы, в рядах которых выделялся активностью Эльдар Низамутдинов, исправно доводили свои моменты до удара. Уже на 10-й минуте «Шинник» должен был выйти вперед, когда кинжальный пас Вячеслава Зинкова рассек центр обороны номинальных гостей и Дмитрий Самойлов вышел на ударную позицию. Однако удар у Самойлова пришелся мимо ворот.

Еще через 5 минут уже Александр Эктов ворвался с мячом в чужую штрафную и откатил под удар Константину Щербакову. Но и его удар в касание тоже неточен, хотя очень был опасен. Также неточным получился через две минуты удар «Низы» головой. А чуть позже «Низа» едва не поймал вратаря «Ротора» на попытке выбить мяч из вратарской. На 26-й минуте еще раз был шанс отличиться у нашего «Рыжего», у Эктова. Но сильным удар не получился, вратарь легко поймал мяч.

Наконец, апофеозом превосходства Шинника» стал момент на 29-й минуте, когда удар «Низы» метров с 15 в угол ворот вратарь только кончиками пальцев перевел в штангу, а от нее уже мяч ушел за лицевую.

До перерыва счет так и не был открыт, что уже вызывало тревогу из-за упущенных возможностей. После перерыва эти опасения подтвердились. Сработало «железное» правило: «Не забиваешь ты, забьют тебе!».

На 57-й минуте «гости» отрывом по левой бровке добрались до штрафной, откуда последовал прострел, который двигался перехватить Николай Покидышев, но чуть промедлил, а выскочивший из-за его спины форвард только подправил ногой траекторию мяча, чего оказалось достаточно, чтобы проскочить мимо Яшина в ворота – 0:1. Вот она расплата за упущенное!

Гол как-то угнетающе подействовал на парней «Михалыча» и они не сразу вернулись в ту игру, которой отличались в первом тайме. Очень явные голевые моменты создавать уже не получалось, хотя попытки отыграться продолжались до финального свистка. Но одного старания оказалось недостаточно, а фарта так и не было. Упущенная возможность обыграть одного из лидеров ФНЛ «Шинник» - «Ротор» - 0:1(0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU