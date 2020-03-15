2020-03-15T14:15:27+03:00
Общество

В Рыбинске специалисты прогнозируют повышение уровня воды в Волге

Это связано с развитием весеннего половодья
Полина ЗАЙЦЕВА
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После того, как Рыбинское водохранилище наполнится до отметки в 101,76 метра, ГЭС продолжит работать в режиме поддержания уровня воды в нем.После того, как Рыбинское водохранилище наполнится до отметки в 101,76 метра, ГЭС продолжит работать в режиме поддержания уровня воды в нем.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске специалисты прогнозируют повышение уровня воды в Волге, а также незначительные подтопления нижнего яруса набережной. Это связано с развитием вечернего половодья.

- С 15 марта объем среднесуточных сбросных расходов рыбинской ГЭС увеличится до 2400-2800 кубометров в секунду, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - С такими показателями уровень воды в реке Волга на территории города Рыбинска начнет увеличиваться.

После того, как Рыбинское водохранилище наполнится до отметки в 101,76 метра, ГЭС продолжит работать в режиме поддержания уровня воды в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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