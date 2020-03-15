В Ярославской области автомобиль вылетел с дороги и «обнял» дерево
В Угличском районе Ярославской области утром 15 марта произошла авария с участием одного автомобиля. Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Сообщение о случившемся поступило на пульт спасателей МЧС в четыре часа восемь минут утра.
- Для ликвидации последствий ДТП в деревню Баскчачи выехали три человека личного состава и одна единица спецтехники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
В результате произошедшего есть пострадавшие. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU