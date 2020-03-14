2020-03-14T21:27:54+03:00
Происшествия

В Ярославской области со льдины сняли 10 рыбаков

ЧП произошло на Плещеевом озере
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Со льдины сняли 10 рыбаков. ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской областиСо льдины сняли 10 рыбаков. ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 марта, в 17.50 спасателям поступило сообщение о ЧП: на Плещеевом озере в районе поселка Криушкино Переславского района оторвалась льдина. На ней находилось 10 рыбаков.

Для спасательной операции было привлечено 12 спасателей и пять единиц техники. В 18.20 со льдины сняли 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пострадавших среди рыбаков нет, медицинская помощь никому не понадобилась.

Можно сказать, что люди отделались легким испугом. Но, скорее всего, им еще придется заплатить штраф за выход на лед во время запрете это делать. "Закон об административных правонарушениях Ярославской области" предусматривает наказание в виде штрафа в 3 тысячи рублей.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, не оставайтесь равнодушными, ведь именно вы можете спасти человеку здоровье и жизнь. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону единой службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области со льдины сняли 10 рыбаков
В Ярославской области разыскивается опасный преступник
В Ярославском районе водитель погиб, врезавшись в дерево
В ярославских автобусах ввели безналичную оплату проезда
Проведение волейбольной Лиги наций в Ярославле отложено из-за коронавируса
В Ярославской области перевернулся автобус
В Ярославле две машины влетели в забор
В Ярославле начала работу выставка московских художников
В исторической части Рыбинска все вывески оформят в едином стиле
Неравнодушные ярославцы защитили от коронавируса мишку с улицы Кирова
В Ярославской области пропала 65-летняя пенсионерка
В Ярославской области появится 42 современных центра «Точка роста»
Ярославская прокуратура нашла в сети сайт, где продавали поддельные деньги
В автобусах Ярославля можно купить билет по безналу. Список маршрутов
Образовательный центр Юрия Башмета в Ярославле пригласил юных музыкантов на мастер-классы
В Рыбинске соберут макулатуру в помощь больным лейкозом молодым людям
Подверг опасности пассажиров: в Ярославле осудят капитана теплохода
Проект застройки микрорайона Сокол в Ярославле отправили на доработку
В Ярославской области директор сельхозпредприятия скрыл от налоговой больше 8 миллионов рублей
В Ярославской области при пожаре в частном доме пострадал человек
«Оскорбляла и угрожала разбитым авто»: за что в Ярославле выбили стекла в красном БМВ
Рыбинец украл мусорные контейнеры для того, чтобы сдать их в металлолом
В Ярославле на припаркованную машину свалилась штукатурка
Ярославец проник в чужую квартиру, чтобы выяснить отношения с соседкой
В Ярославле автомобиль вылетел на тротуар и сбил 12-летнего мальчика
Житель Ярославской области отработает невыплаченный штраф за пьяное вождение
Ярославская семья лишилась квартиры из-за долга по кредиту
В Ярославской области осудят водителей, повторно севших за руль пьяными