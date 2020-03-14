В Ярославской области со льдины сняли 10 рыбаков

14 Март 2020 2020-03-14T21:27:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 марта, в 17.50 спасателям поступило сообщение о ЧП: на Плещеевом озере в районе поселка Криушкино Переславского района оторвалась льдина. На ней находилось 10 рыбаков.

Для спасательной операции было привлечено 12 спасателей и пять единиц техники. В 18.20 со льдины сняли 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пострадавших среди рыбаков нет, медицинская помощь никому не понадобилась.

Можно сказать, что люди отделались легким испугом. Но, скорее всего, им еще придется заплатить штраф за выход на лед во время запрете это делать. "Закон об административных правонарушениях Ярославской области" предусматривает наказание в виде штрафа в 3 тысячи рублей.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, не оставайтесь равнодушными, ведь именно вы можете спасти человеку здоровье и жизнь. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону единой службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU