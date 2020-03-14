В Ярославской области разыскивается опасный преступник

14 Март 2020 2020-03-14T19:37:34+03:00

Мужчине на вид 50 – 55 лет. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

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Правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, совершенного в Костромской области. Последний раз мужчину видели в селе Борок Буйского района, но следователи не исключают, что он сейчас может находиться и в Ярославской области.

Подозреваемый представляется либо Волковым Романом Евгеньевичем 1964 года рождения, бывшим военнослужащим, либо Симоновым Романом Романовичем 1965-го года.

- Он ведет бродяжнический образ жизни, может появляться в религиозных учреждениях, на железнодорожных вокзалах и автостанциях, склонен к совершению преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Приметы: мужчине на вид 50 – 55 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, азиатский тип лица, волосы темные коротко стриженные, может носить усы, при себе имеет дорожную сумку.

Граждан, которые располагают информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 02 (с мобильного 102)

или 8(4942)397-325.

ИСТОЧНИК KP.RU