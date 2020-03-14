2020-03-14T13:32:54+03:00
Общество

В ярославских автобусах ввели безналичную оплату проезда

В троллейбусах и трамваях расплатиться по безналу можно будет уже со следующей пятницы
Полина Вачнадзе
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В следующую пятницу эта система появится в троллейбусах и трамваяхВ следующую пятницу эта система появится в троллейбусах и трамваяхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 174 городских автобусах Ярославля теперь можно купить билет по банковской карте или при помощи телефона. На всех 45 маршрутах ПАТП-1 и ЯрГЭТ будут приниматься карты платежных систем «MasterCard», «Visa» и «Мир» любых банков.

Первым к оплате по безналу подключился Рыбинск, теперь и Ярославль. До этого момента система в тестовом режиме действовала только на 10 маршрутах Ярославля, обслуживаемых АО «Ярославское АТП».

- За время тестового периода стало понятно, что подобная услуга пользуется спросом у ярославцев, а система работает стабильно. На автобусах оборудованных терминалами безналичной оплаты ежемесячно фиксируются более 845 тысяч оплат банковскими картами и устройствами с технологией бесконтактной связи. Количество поездок, совершаемых с использованием транспортных карт за время пилотного проекта увеличилось более чем в 1,6 раза - рассказал заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Андрей Сироткин.

В следующую пятницу эта система появится в троллейбусах и трамваях. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или другое устройство с бесконтактной технологией (смартфон или часы с поддержкой «ApplePay», «SamsungPay», «AndroidPay») к валидатору - специальному терминалу у кондуктора. Процесс займет не более секунды. При этом введение безналичной оплаты не отменяет возможность оплаты наличными деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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