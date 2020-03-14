В Ярославском районе водитель погиб, врезавшись в дерево
ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 13 марта, в поселке Красный Бор Ярославского района. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина 1949 года рождения получил смертельную травму.
На месте работали сотрудники ГИБДД, медики, спасатели. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщает пресс-службу УМВД России по Ярославской области.
Полиция предупреждает, что в весной, когда температура воздуха колеблется от плюсовых до минусовых температур, необходимо быть предельно внимательными и острожными. Соблюдайте скоростно режим и боковой интервал, откажитесь от резких маневров и торможений.
ИСТОЧНИК KP.RU