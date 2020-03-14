2020-03-14T15:40:22+03:00
Происшествия

В Ярославском районе водитель погиб, врезавшись в дерево

ДТП произошло в поселке Красный Бор
Полина Вачнадзе
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По предварительной версии, водитель не справился с управлением. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерПо предварительной версии, водитель не справился с управлением. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 13 марта, в поселке Красный Бор Ярославского района. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина 1949 года рождения получил смертельную травму.

На месте работали сотрудники ГИБДД, медики, спасатели. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщает пресс-службу УМВД России по Ярославской области.

Полиция предупреждает, что в весной, когда температура воздуха колеблется от плюсовых до минусовых температур, необходимо быть предельно внимательными и острожными. Соблюдайте скоростно режим и боковой интервал, откажитесь от резких маневров и торможений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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