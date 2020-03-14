В Ярославской области перевернулся автобус

14 Март 2020 2020-03-14T10:36:56+03:00

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ДТП произошло вчера, 13 марта в Некрасовском районе. Сегодня в социальных сетях об этом рассказали очевидцы аварии. Автобус следовал по маршруту Рождествено - Ярославль и только по счастливому стечению обстоятельств, ехал он без пассажиров. Водитель

остался жив.

- Долго это будет продолжаться? Дорога до Рождествено. Дорогу не делали больше 25 лет, автобусы ходят с опозданием, люди опаздывают на работу, учебу! На следующий год сделаем - каждый год нам говорят это. Но уже какой год мы ждем. Куда еще обращаться? Беспредел, и это случилось 100% объезжая ямы. Слава Богу пассажиров не было, и водитель жив остался!

И не дай Бог откажутся ездить автобусы по такой дороге, как людям добираться до города? Правительство, ау вы где, - пишет автор поста Алена Кульчикова в группе "Жесть Ярославля" ВКонтакте.

Ее поддерживают и и другие пользователи.

- Я ехал домой в выходные по этой дороге. Начиная от Лютово до Бурмакино тоже дороги вообще нет, яма на яме, ехать вообще невозможно. Никогда не видел в этом направлении такой ужасной дороги. А ведь, главное, ее не сделают полностью, а залатают на каждом сантиметре ямы, - считает Олег Кашин.

ИСТОЧНИК KP.RU