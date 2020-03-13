В Ярославле две машины влетели в забор

13 Март 2020 2020-03-13T19:26:23+03:00

На Московском проспекте сразу две машины влетели в ограждение. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

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Сегодня, 13 марта, около 17 часов на Московском проспекте произошло ДТП. Сразу две машины влетели в разделительное ограждение. Из-за аварии образовалась большая пробка.

Практически сразу в соцсетях началось активное обсуждение произошедшего. Жители города недоумевают, как можно было так не поделить дорогу, и отмечают, что за сегодняшний день это уже третья авария, связанная с ограждениями. Проницательные ярославцы нашли объяснение этой закономерности:

- Пятница 13 дает о себе знать, - написал один из участников группы.

По информации пресс-службы УМВД по Ярославской области, пострадавших в ДТП нет. Подробности случившегося станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU