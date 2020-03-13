В Ярославле начала работу выставка московских художников
Сегодня, 13 марта, в Ярославском отделении «Союза художников России» открылась выставка «Мир живописи. Московские художники – регионам». Здесь представлены работы лучших мастеров, чьи имена давно вошли в современную историю искусства, а полотна украшают коллекции ведущих музеев страны.
- Экспозиция представляет зрителю срез современного художественного творчества и является важнейшим событием в культурной жизни Ярославля. Зрители смогут по достоинству оценить творчество живописцев, которые поднимают важные и серьезные темы современной жизни, - сказала искусствовед Нина Силаева.
Познакомиться с работами художников ярославцы и гости города могут с 13 по 29 марта по адресу: улица Максимова, 15.
ИСТОЧНИК KP.RU