2020-03-13T18:19:58+03:00
Общество

В Ярославле начала работу выставка московских художников

Увидеть произведения живописцев можно будет до 29 марта
Светлана Крутикова
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Работы московских художников можно увидеть до 29 мартаРаботы московских художников можно увидеть до 29 мартаФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 13 марта, в Ярославском отделении «Союза художников России» открылась выставка «Мир живописи. Московские художники – регионам». Здесь представлены работы лучших мастеров, чьи имена давно вошли в современную историю искусства, а полотна украшают коллекции ведущих музеев страны.

- Экспозиция представляет зрителю срез современного художественного творчества и является важнейшим событием в культурной жизни Ярославля. Зрители смогут по достоинству оценить творчество живописцев, которые поднимают важные и серьезные темы современной жизни, - сказала искусствовед Нина Силаева.

Познакомиться с работами художников ярославцы и гости города могут с 13 по 29 марта по адресу: улица Максимова, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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