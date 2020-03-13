2020-03-13T17:55:01+03:00
Общество

В исторической части Рыбинска все вывески оформят в едином стиле

Уже согласовали 25 дизайн-проектов
Светлана Крутикова
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В исторической части города все вывески оформят в едином стилеВ исторической части города все вывески оформят в едином стилеФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжается замена вывесок и информационных конструкций. Их оформят в стилистике 19 – начала 20 веков: дореволюционное написание слов, определенные шрифты, цвета и размеры. Изготавливать вывески будут только из натуральных материалов.

- Масштабную работу провели еще в прошлом году. Демонтировали 228 конструкций. При этом большую часть из них собственники сняли самостоятельно. В зоне особого контроля 44 конструкции, они отвечают всем правилам размещения вывесок в городе. Предпринимателям выделили 12 субсидий для частичного возмещения затрат, - рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.

В этом году работу продолжили. Комиссия согласовала 25 дизайн-проектов конструкций. Их уже изготавливают. Около 300 организаций еще не заменили вывески. До мая их владельцы получат предписания. В первую очередь это коснется Волжской набережной, улиц Ломоносова и Гоголя.

Во второй половине года приведут к единому стилю вывески и на остальных улицах исторической части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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