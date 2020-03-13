Неравнодушные ярославцы защитили от коронавируса мишку с улицы Кирова

13 Март 2020 2020-03-13T16:43:48+03:00

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Символ Ярославля, медведь, который стоит на улице Кирова, теперь надежно защищен от коронавируса. Сердобольные ярославцы, опасаясь за здоровье зверя, надели ему на морду медицинскую маску. Фото разместили сегодня, 13 марта, ВКонтакте на странице Миши Ярославского.

- Спасибо неравнодушным ярославцам: сегодня защитили меня от коронавируса, - поблагодарил их Миша.

Ежедневно мимо бронзового памятника проходит немало иностранцев и хоть в Ярославской области официально не зарегистрировано ни одного человека, зараженного опасным вирусом, профилактика лишней не будет. Даже для животного. Даже для бронзового. Возможно, глядя на него, кто-то тоже позаботится о своем здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU