2020-03-13T16:33:51+03:00
Общество

В Ярославской области пропала 65-летняя пенсионерка

Маргарита Игоревна Чернышева ушла из дома 9 марта
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "Центр Спас"ФОТО: "Центр Спас"
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9 марта в деревне Алешково Ярославского района пропала 64-летняя пенсионерка. Маргарита Игоревна Чернышева ушла из дома около 17 часов. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Женщина невысокого роста – около 155 сантиметров, волосы русые с сединой, забраны в пучок. Глаза серо-голубые.

Была одета в пуховик цвета хаки с опушкой зеленого цвета, черные классические брюки, серо-бежевую шапку и синие сапоги-дутики с белыми снежинками.

Есть информация, что пенсионерка может направляться в Костромскую область.

Если вы что-нибудь знаете, позвоните в полицию – 21-54-02 или на бесплатную линию «Центр-Спаса» – 8-800-30-19-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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