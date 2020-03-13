В Ярославской области пропала 65-летняя пенсионерка
9 марта в деревне Алешково Ярославского района пропала 64-летняя пенсионерка. Маргарита Игоревна Чернышева ушла из дома около 17 часов. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Женщина невысокого роста – около 155 сантиметров, волосы русые с сединой, забраны в пучок. Глаза серо-голубые.
Была одета в пуховик цвета хаки с опушкой зеленого цвета, черные классические брюки, серо-бежевую шапку и синие сапоги-дутики с белыми снежинками.
Есть информация, что пенсионерка может направляться в Костромскую область.
Если вы что-нибудь знаете, позвоните в полицию – 21-54-02 или на бесплатную линию «Центр-Спаса» – 8-800-30-19-112.
ИСТОЧНИК KP.RU