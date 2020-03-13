2020-03-13T16:21:38+03:00
Общество

В Ярославской области появится 42 современных центра «Точка роста»

Школьники будут изучать технологию, информатику и ОБЖ в современных пространствах
Екатерина РЯБЦЕВА
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В сельских школах для проекта выделят по два смежных помещения, каждое из которых будет не менее 40 квадратных метровВ сельских школах для проекта выделят по два смежных помещения, каждое из которых будет не менее 40 квадратных метровФото: Правительство Ярославской области
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В 2020 году в муниципальных районах Ярославской области, а также в Переславле-Залесском откроются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Школьники смогут изучать технологию, информатику и ОБЖ на обновленном оборудовании.

– Также планируется организовать обучение по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, – отметили в пресс-службе правительства региона.

Всего запланировано создать 42 центра. В сельских школах для этого выделят по два смежных помещения, каждое из которых будет не менее 40 квадратных метров. Там организуют зоны для обучения, проектной деятельности и открытое пространство с шахматной гостиной, зоной коворкинга и медиазону.

«Точки роста» будут оснащены 3D-принтером, шлемами виртуальной реальности, ноутбуками, клеевыми пистолетами, квадрокоптерами, шахматными столами и досками, микрофонами, камерами, тренажерами-манекенами, а еще средствами оказания первой помощи.

Открытие центров запланировано на 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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