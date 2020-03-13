В Ярославской области появится 42 современных центра «Точка роста»

13 Март 2020 2020-03-13T16:21:38+03:00

В сельских школах для проекта выделят по два смежных помещения, каждое из которых будет не менее 40 квадратных метров Фото: Правительство Ярославской области

Школьники будут изучать технологию, информатику и ОБЖ в современных пространствах

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в муниципальных районах Ярославской области, а также в Переславле-Залесском откроются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Школьники смогут изучать технологию, информатику и ОБЖ на обновленном оборудовании.

– Также планируется организовать обучение по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, – отметили в пресс-службе правительства региона.

Всего запланировано создать 42 центра. В сельских школах для этого выделят по два смежных помещения, каждое из которых будет не менее 40 квадратных метров. Там организуют зоны для обучения, проектной деятельности и открытое пространство с шахматной гостиной, зоной коворкинга и медиазону.

«Точки роста» будут оснащены 3D-принтером, шлемами виртуальной реальности, ноутбуками, клеевыми пистолетами, квадрокоптерами, шахматными столами и досками, микрофонами, камерами, тренажерами-манекенами, а еще средствами оказания первой помощи.

Открытие центров запланировано на 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU