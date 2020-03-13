В Ярославской области появится 42 современных центра «Точка роста»
В 2020 году в муниципальных районах Ярославской области, а также в Переславле-Залесском откроются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Школьники смогут изучать технологию, информатику и ОБЖ на обновленном оборудовании.
– Также планируется организовать обучение по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, – отметили в пресс-службе правительства региона.
Всего запланировано создать 42 центра. В сельских школах для этого выделят по два смежных помещения, каждое из которых будет не менее 40 квадратных метров. Там организуют зоны для обучения, проектной деятельности и открытое пространство с шахматной гостиной, зоной коворкинга и медиазону.
«Точки роста» будут оснащены 3D-принтером, шлемами виртуальной реальности, ноутбуками, клеевыми пистолетами, квадрокоптерами, шахматными столами и досками, микрофонами, камерами, тренажерами-манекенами, а еще средствами оказания первой помощи.
Открытие центров запланировано на 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU