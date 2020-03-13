Ярославская прокуратура нашла в сети сайт, где продавали поддельные деньги
Суд постановил признать этот ресурс запрещенным
Пользователям предлагали купить фальшивые денежные купюры высокого качества.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Фрунзенского района Ярославля вывила в интернете сайт, где в свободном доступе продавали фальшивые денежные купюры высокого качества. После этого прокуратура направила в суд иск с целью признать данную информацию запрещенной к распространению.
- Решением Фрунзенского районного суда Ярославля требования прокурора полностью удовлетворены, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В ближайшее время сайт будет заблокирован и включен в соответствующий реестр.
ИСТОЧНИК KP.RU