Ярославская прокуратура нашла в сети сайт, где продавали поддельные деньги

13 Март 2020 2020-03-13T15:44:43+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района Ярославля вывила в интернете сайт, где в свободном доступе продавали фальшивые денежные купюры высокого качества. После этого прокуратура направила в суд иск с целью признать данную информацию запрещенной к распространению.

- Решением Фрунзенского районного суда Ярославля требования прокурора полностью удовлетворены, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В ближайшее время сайт будет заблокирован и включен в соответствующий реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU