В автобусах Ярославля можно купить билет по безналу. Список маршрутов

13 Март 2020 2020-03-13T15:43:08+03:00

За проезд в автобусах Ярославля теперь можно расплатиться по безналу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ярославских автобусах, которые работают от ПАТП-1, теперь можно расплатиться безналом. Банковскими картами или при помощи телефона можно оплатить поезд в городских маршрутах №№2к, 4, 4а, 4т, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 18к, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29к, 30, 33, 35, 35д, 41, 41а, 41б, 42, 70, 72, 76, 78, 97с.

На очереди – трамваи и троллейбусы. А вот когда на оплату безналом перейдут частники – пока не известно. Напомним, что в Рыбинске 19 автобусов и маршруток перешли на оплату по безналу 19 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU