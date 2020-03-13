Образовательный центр Юрия Башмета в Ярославле пригласил юных музыкантов на мастер-классы

13 Март 2020 2020-03-13T15:12:31+03:00

Талантливые музыканты выступят перед учениками музыкальных школ, школ искусств и студентов Собиновки и Ярославского колледжа культуры Фото: Правительство Ярославской области

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С 13 по 15 марта в ярославском центре Юрия Башмета пройдут мастер-классы для учеников детских музыкальных школ и школ искусств Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова, Переславля-Залесского, а также для студентов Собиновского музыкального училища и Ярославского колледжа культуры. Поучаствовать в мероприятиях смогут преподаватели и концертмейстеры.

В феврале уже состоялись мастер-классы по баяну, трубе и флейте.

– Мартовские занятия проведут преподаватель фортепиано Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Елена Попкова, певица Ирина Крутова и солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов оркестра «Солисты Москвы» Андрей Зубов, – отметили в пресс-службе правительства Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU