В Рыбинске соберут макулатуру в помощь больным лейкозом молодым людям

13 Март 2020 2020-03-13T15:00:50+03:00

Макулатуру можно будет сдать в нескольких местах. ФОТО: группа "РыбинскЭкоЛайфхак" ВКонтакте

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Общегородской благотворительный сбор макулатуры под девизом «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!» пройдет в Рыбинске завтра с 12:00 до 14:00.

Принимаются гофрокартон (коробки без следов скотча, скрепок), книги без обложек (только страницы и не более 20% от общей массы), старые тетради, альбомы, журналы (не глянцевые), каталоги, календари (без скрепок и пружин).

К макулатуре, предупреждают организаторы, не относятся упаковки из бумаги и картона со следами жира, яичные ячейки, чеки, наклейки, обои, фотографии, упаковки от молока и сока, ламинированный картон, втулки, фольгированные вставки, одноразовая посуда, глянцевые журналы.

Макулатуру можно будет сдать в нескольких местах:

- площадь перед гимназией №18 на улице 9 мая, 14;

- экологический отдел Центра туризма и экскурсий на базе школы №6 на улице Ошарина,14;

- арт-клуб «Перекресток» на улице Чкалова, 93;

- гастробар «Завод» на Волжской набережной,19;

- рестобар «1878» на улице Рабочей,48.

Все средства, вырученные от сбора, в равных долях будут перечислены двум рыбинцам – 18-летнему Сергею Куликовскому и 26-летнему Ивану Леонову. Молоым людям поставлен диагноз рак крови.

ИСТОЧНИК KP.RU