Подверг опасности пассажиров: в Ярославле осудят капитана теплохода
В Ярославской области под суд отправится капитан-механик теплохода «Борис Кустодиев». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По версии следствия, 19 декабря прошлого года капитан-механик на теплоходе перевозил 66 пассажиров, среди которых было четверо детей.
- При этом была нарушена пассажировместимость судна, отсутствовало противопожарное снабжение, палубное освещение в условиях темного времени суток, спасательные средства по числу пассажиров и температуре воды в Волге в 3 градуса. Судно было технически неисправно. Все это создавало угрозу безопасности жизни и здоровью пассажиров, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
В настоящее время предварительное следствие подошло к завершению, утверждено обвинительное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU