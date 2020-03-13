Подверг опасности пассажиров: в Ярославле осудят капитана теплохода

13 Март 2020 2020-03-13T14:41:35+03:00

По версии следствия, он вез людей на неисправном судне

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В Ярославской области под суд отправится капитан-механик теплохода «Борис Кустодиев». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, 19 декабря прошлого года капитан-механик на теплоходе перевозил 66 пассажиров, среди которых было четверо детей.

- При этом была нарушена пассажировместимость судна, отсутствовало противопожарное снабжение, палубное освещение в условиях темного времени суток, спасательные средства по числу пассажиров и температуре воды в Волге в 3 градуса. Судно было технически неисправно. Все это создавало угрозу безопасности жизни и здоровью пассажиров, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

В настоящее время предварительное следствие подошло к завершению, утверждено обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU