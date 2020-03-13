2020-03-13T13:53:15+03:00
Общество

Проект застройки микрорайона Сокол в Ярославле отправили на доработку

Доработывать будут и проект строительства на 2-м Смоленском переулке за Волгой
Полина Вачнадзе
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Утром и вечером люда маются в пробках.Утром и вечером люда маются в пробках.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Мэрия Ярославля отклонила и направила на доработку проект планировки и межевания территории микрорайона №3 в поселке Сокол Фрунзенского района.

Напомним, что в прошлом году во время общественных слушаний большинство ярославцев высказались категорически против строительства многоэтажных домов в и без того густонаселенном районе. Детских садов, школы, поликлиник и прочей городской инфраструктуры категорически не хватает уже сейчас, дороги не предназначены для такого количества автомобилей, поэтому практически каждое утро и каждый вечер жители проспекта Фрунзе стоят в пробках.

В итоге проект отправлен на доработку. Повод - отсутствие в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ярославля до 2026 года строительства детского сада, проект которого имеется в схеме строительства.

По той же самой причине, невозможность построить детский сад и школу, отправлен на доработку и проект планировки и межевания территории в районе дома №39 по 2-му Смоленскому переулку в Заволжском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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