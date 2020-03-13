Проект застройки микрорайона Сокол в Ярославле отправили на доработку
Мэрия Ярославля отклонила и направила на доработку проект планировки и межевания территории микрорайона №3 в поселке Сокол Фрунзенского района.
Напомним, что в прошлом году во время общественных слушаний большинство ярославцев высказались категорически против строительства многоэтажных домов в и без того густонаселенном районе. Детских садов, школы, поликлиник и прочей городской инфраструктуры категорически не хватает уже сейчас, дороги не предназначены для такого количества автомобилей, поэтому практически каждое утро и каждый вечер жители проспекта Фрунзе стоят в пробках.
В итоге проект отправлен на доработку. Повод - отсутствие в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ярославля до 2026 года строительства детского сада, проект которого имеется в схеме строительства.
По той же самой причине, невозможность построить детский сад и школу, отправлен на доработку и проект планировки и межевания территории в районе дома №39 по 2-му Смоленскому переулку в Заволжском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU