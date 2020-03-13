В Ярославской области директор сельхозпредприятия скрыл от налоговой больше 8 миллионов рублей

13 Март 2020 2020-03-13T13:47:59+03:00

Бывший директор сельхозпредприятия скрыл от налоговой больше 8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

46-летнего бывшего директора сельскохозяйственного предприятия признали виновным в совершении налогового преступления.

Следствие установило, что в период с августа 2017-го по октябрь 2018 года подсудимый, имея долг по уплате налогов, умышленно скрыл деньги предприятия на сумму больше 8 миллионов рублей. Для этого он расплачивался с контрагентами, минуя расчетные счета организации. По данному факту возбудили уголовное дело.

- В ходе следствия ущерб, причиненный государству, полностью возместили. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа, - пишет пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU