В Ярославской области при пожаре в частном доме пострадал человек
Огонь уничтожил все постройки
огонь уничтожил все постройкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера, 12 марта, в 11:08 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Новое Большесельского района. На окраине загорелся частный дом.
На место происшествия прибыли 4 пожарные машины и 7 сотрудников МЧС. Справиться с огнем удалось к 17 часам. Он полностью уничтожил не только дом, но еще и пристроенную к нему террасу и хозяйственные постройки.
- При пожаре пострадал 36-летний мужчина, он получил травмы, - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU