2020-03-13T12:55:41+03:00
Происшествия

«Оскорбляла и угрожала разбитым авто»: за что в Ярославле выбили стекла в красном БМВ

Накануне хозяин машины чинил любимицу во дворе и несколько раз громко нажал на газ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Накануне соседка оскорбляла Даниила и обещала вызвать полицию/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"Накануне соседка оскорбляла Даниила и обещала вызвать полицию/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"
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Вчера, 12 марта, около 16 часов Даниил чинил свой автомобиль. Красная БМВ стояла во дворе дома на улице Свердлова в Ленинском районе около недели и не заводилась. Молодой человек сделал машину и завел ее.

– Я решил проверить дроссельную заслонку и нажал на газ. Около пяти-семи секунд автомобиль издавал достаточно громкий звук. Потом понял, что шуметь нехорошо, и заглушил машину, – вспоминает автовладелец.

На шум из подъезда выбежала женщина-соседка. Она начала кричать на Даниила, оскорблять его и даже угрожать разбитым авто, а потом пообещала вызвать полицию.

– Мы ждали около тридцати минут, – рассказывает молодой человек. – Но никого не дождались.

А ночью кто-то разбил лобовое стекло, два боковых со стороны водителя и заднее.

С соседкой у Даниила уже были конфликты и до этого. Они возникали в том числе из-за автомобиля и личной неприязни.

– Ждём следственную группу, будем писать с ними заявление, – заканчивает рассказ пострадавший автолюбитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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