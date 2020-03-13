«Оскорбляла и угрожала разбитым авто»: за что в Ярославле выбили стекла в красном БМВ

13 Март 2020 2020-03-13T12:55:41+03:00

Накануне хозяин машины чинил любимицу во дворе и несколько раз громко нажал на газ

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Вчера, 12 марта, около 16 часов Даниил чинил свой автомобиль. Красная БМВ стояла во дворе дома на улице Свердлова в Ленинском районе около недели и не заводилась. Молодой человек сделал машину и завел ее.

– Я решил проверить дроссельную заслонку и нажал на газ. Около пяти-семи секунд автомобиль издавал достаточно громкий звук. Потом понял, что шуметь нехорошо, и заглушил машину, – вспоминает автовладелец.

На шум из подъезда выбежала женщина-соседка. Она начала кричать на Даниила, оскорблять его и даже угрожать разбитым авто, а потом пообещала вызвать полицию.

– Мы ждали около тридцати минут, – рассказывает молодой человек. – Но никого не дождались.

А ночью кто-то разбил лобовое стекло, два боковых со стороны водителя и заднее.

С соседкой у Даниила уже были конфликты и до этого. Они возникали в том числе из-за автомобиля и личной неприязни.

– Ждём следственную группу, будем писать с ними заявление, – заканчивает рассказ пострадавший автолюбитель.

ИСТОЧНИК KP.RU