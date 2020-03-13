«Оскорбляла и угрожала разбитым авто»: за что в Ярославле выбили стекла в красном БМВ
Вчера, 12 марта, около 16 часов Даниил чинил свой автомобиль. Красная БМВ стояла во дворе дома на улице Свердлова в Ленинском районе около недели и не заводилась. Молодой человек сделал машину и завел ее.
– Я решил проверить дроссельную заслонку и нажал на газ. Около пяти-семи секунд автомобиль издавал достаточно громкий звук. Потом понял, что шуметь нехорошо, и заглушил машину, – вспоминает автовладелец.
На шум из подъезда выбежала женщина-соседка. Она начала кричать на Даниила, оскорблять его и даже угрожать разбитым авто, а потом пообещала вызвать полицию.
– Мы ждали около тридцати минут, – рассказывает молодой человек. – Но никого не дождались.
А ночью кто-то разбил лобовое стекло, два боковых со стороны водителя и заднее.
С соседкой у Даниила уже были конфликты и до этого. Они возникали в том числе из-за автомобиля и личной неприязни.
– Ждём следственную группу, будем писать с ними заявление, – заканчивает рассказ пострадавший автолюбитель.
ИСТОЧНИК KP.RU