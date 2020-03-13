2020-03-13T12:50:46+03:00
Общество

Рыбинец украл мусорные контейнеры для того, чтобы сдать их в металлолом

Мужчине грозит до двух лет заключения
Полина ЗАЙЦЕВА
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Полицейские установили 31-летнего подозреваемого, мужчина признал свою вину.Полицейские установили 31-летнего подозреваемого, мужчина признал свою вину.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что с одной из мусорных площадок в районе Веретье пропали пять металлических мусорных контейнеров. Полицейские установили 31-летнего подозреваемого, мужчина признал свою вину.

- Преступник сдал похищенное в пункт приема металлолома, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Расследование продолжается. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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