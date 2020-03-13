В Ярославле на припаркованную машину свалилась штукатурка

13 Март 2020 2020-03-13T13:56:15+03:00

Стекла остались целы, а вот на капоте внушительные вмятины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

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ЧП произошло в Брагине сегодня, 13 марта. На автомобиль «Шевроле», припаркованный рядом с домом на улице Строителей, свалился пласт штукатурки. Стекла остались целы, а вот на капоте внушительные вмятины.

В социальных сетях сразу же начались споры. Горожане решают, кто виноват в случившемся: коммунальные службы, у которых штукатурка с домов пластами осыпается, или владелец автомобиля, припарковавшийся вроде как на тротуаре и слишком близко к стене.

- У нас многие ставят под окна, перед подъездом. Потому что так удобно. Но забывают про то, что от дома что-то отвалиться может. Или выкинут что-либо из окна, такое у нас тоже бывает. Так же под деревья многие ставят. Хотя большинству смс приходят от МЧС, мол, ребята, ветер будет. И всем плевать. А потом вот такие посты. Ой, опало дерево. Ой, что-то от дома отвалилось. Ну, изначально голова дана, чтобы думать. Так думайте, прежде чем что-то делать, - считает Андрей Орлов.

Некоторые списывают случившееся на погодные условия: накануне спасатели предупреждали об усилении ветра в регионе.

- Ветром сдуло стену? Там три поросенка живут что ли, - задает риторический вопрос Кирилл Грибов.

- Там утепляли стену, пенолекс, а сверху штукатурка, вот штукатурка и обвалилась, - поясняет другой участник дискуссии.

Конечно, для владельца машины пятница 13-е оказалась не самым приятным днем. Однако рядом со стеной в момент обрушения мог находиться не автомобиль, а человек. Тогда все закончилось бы гораздо трагичнее.

Ситуацию прокомментировали в муниципальной жилищной инспекции. По всем известным правилам, автомобиль может быть припаркован только в местах, предназначенных для этих целей. в данной же ситуации он стол на тротуаре.

Похожий случай произошел в Ярославле, кстати, тоже в Дзержинском районе, в феврале этого года. Тогда на детскую коляску с трехнедельным малышом чуть было не упал пласт штукатурки. А через 10 дней уже в поселке Сокол знатный кусок штукатурки обвалился в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU