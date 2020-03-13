2020-03-13T12:14:34+03:00
Происшествия

Ярославец проник в чужую квартиру, чтобы выяснить отношения с соседкой

Нарушитель хотел отомстить за брата
Светлана Крутикова
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Ярославец проник в квартиру соседки, чтобы отомстить за братаЯрославец проник в квартиру соседки, чтобы отомстить за братаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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39-летний безработный и уже не раз судимый житель Красноперекопского района обвиняется в незаконном проникновении в жилище.

По версии следствия, в ноябре 2019 года в вечернее время мужчина, будучи пьяным, решил «разобраться» с соседкой. По мнению обвиняемого, она была причастна к тому, что посадили его брата. Ярославец попытался попасть в квартиру женщины, но ее соседка по коммуналке не открыла ему дверь. Тогда мужчина взломал дверной замок, проник в квартиру и стал заглядывать во все помещения, пытаясь отыскать «обидчицу». Остановить нарушителя смогла полиция, приехавшая по вызову жителей квартиры.

- Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. Мужчине грозит штраф или арест до трех месяцев. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, - пишет пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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