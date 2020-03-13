2020-03-13T11:46:40+03:00
Происшествия

В Ярославле автомобиль вылетел на тротуар и сбил 12-летнего мальчика

Ребенку рекомендовано амбулаторное лечение
Полина ЗАЙЦЕВА
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Один из участников дорожного движения зафиксировал момент столкновения на видеорегистратор.Один из участников дорожного движения зафиксировал момент столкновения на видеорегистратор.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Дзержинском районе Ярославля утром 13 марта произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. Авария случилась в районе кинотеатра «Победа», около дома №26 по улице Труфанова. Один из участников дорожного движения зафиксировал момент столкновения на видеорегистратор.

На кадрах видно, что предполагаемый виновник столкновения пытается повернуть налево с улицы Труфанова на улицу Панина, при этом не убедившись в отсутствии помехи справа. В этот момент, другой участник ДТП, двигавшийся по крайней правой полосе улицы Труфанова, пытаясь уйти от столкновения, вылетел через ограждение на тротуар. Из-за этого под колеса автомобиля попал 12-летний ребенок.

- Мальчик получил ушибы, ему рекомендовано амбулаторное лечение, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.- По данному факту проводится проверка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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