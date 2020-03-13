Житель Ярославской области отработает невыплаченный штраф за пьяное вождение

13 Март 2020 2020-03-13T11:33:01+03:00

Еще ему грозит наказание за уклонение от обязательных работ

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Жителя Углича поймали пьяным за рулем. Наказанием стало лишение водительских прав на полтора года и штраф в 30 тысяч рублей. Однако в 60-дневный срок должник штраф не заплатил.

- Приставы вызвали мужчину на прием, в ходе которого, не увидев квитанции о платеже, составили протокол по статье «Неуплата административного штрафа в срок». Санкции по ней предусматривают удвоение ранее назначенного штрафа, обязательные работы или административный арест до 15 суток, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Суд остановился на наказании в виде 20 часов обязательных работ. Если житель Углича будет уклоняться от трудотерапии, его ждет новое наказание. При этом от штрафа в 30 тысяч его никто, естественно, не освобождал.

ИСТОЧНИК KP.RU