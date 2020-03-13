2020-03-13T11:32:52+03:00
Общество

Ярославская семья лишилась квартиры из-за долга по кредиту

Супружеская пара долгое время игнорировала выплаты
Светлана Крутикова
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Супружеская семья не стала выплачивать кредит и лишилась квартирыСупружеская семья не стала выплачивать кредит и лишилась квартирыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Семья из Ярославля осталась без квартиры из-за крупного долга.

Супруги взяли кредит на сумму более 700 тысяч рублей, но выплачивать его не стали. Кредитор обратился в суд, чтобы с неплательщиков взыскали деньги.

Судебный пристав наложил арест на имущество, и квартиру передали на реализацию. Но желающих купить однушку не нашлось. Повторные торги также признали несостоявшимися. Тогда кредитору предложили забрать квартиру в счет погашения долга, и тот согласился.

- 1-комнатную квартиру, которая находится в Дзержинском районе, передали взыскателю за 800 тысяч рублей. Разницу в деньгах вернули должникам, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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