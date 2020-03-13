В Ярославской области осудят водителей, повторно севших за руль пьяными

13 Март 2020 2020-03-13T11:21:29+03:00

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В Угличе осудят 26-летнего водителя, который повторно сел за руль в пьяном состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль преступника на Ростовском шоссе. Ранее мужчина уже был лишен прав.

- Кроме того, в Угличском районе сотрудниками полиции был выявлен мужчина, управлявший мопедом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Он также ранее был лишен права управления транспортным средством.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU