В Ярославской области осудят водителей, повторно севших за руль пьяными
Оба случая выявлены в Угличском районе региона
По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Угличе осудят 26-летнего водителя, который повторно сел за руль в пьяном состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль преступника на Ростовском шоссе. Ранее мужчина уже был лишен прав.
- Кроме того, в Угличском районе сотрудниками полиции был выявлен мужчина, управлявший мопедом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Он также ранее был лишен права управления транспортным средством.
По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU