Пассажиры в панике. По Ярославлю ездит дымящаяся маршрутка
Горожане шутят в соцсетях про обгон конкурентов и «скучные» троллейбусы
Водитель остановил маршрутку после третьей просьбы пассажиров/ФОТО "Жесть Ярославль"
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В пятницу, 13 марта, в 8.10 утра горожане заметили у ТЦ Флагман, недалеко от Октябрьской площади, дымящуюся маршрутку.
– Душила пассажиров едким выхлопом, – пишут очевидцы. – Водитель продолжал движение и открыл двери только после третьей просьбы пассажиров.
В комментариях паблика «Жесть Ярославль» тут же собрались шутники и острословы. Кто-то предположил, что пазик хотел сделать эффектный бернаут, резко тронуться со старта и обогнать конкурентов.
– Бензин дорожает – переходим на уголь, – умничают ярославцы и вспоминают «скучные» троллейбусы.
ИСТОЧНИК KP.RU