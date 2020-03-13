2020-03-13T11:13:21+03:00
Происшествия

Пассажиры в панике. По Ярославлю ездит дымящаяся маршрутка

Горожане шутят в соцсетях про обгон конкурентов и «скучные» троллейбусы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водитель остановил маршрутку после третьей просьбы пассажиров/ФОТО "Жесть Ярославль"Водитель остановил маршрутку после третьей просьбы пассажиров/ФОТО "Жесть Ярославль"
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В пятницу, 13 марта, в 8.10 утра горожане заметили у ТЦ Флагман, недалеко от Октябрьской площади, дымящуюся маршрутку.

– Душила пассажиров едким выхлопом, – пишут очевидцы. – Водитель продолжал движение и открыл двери только после третьей просьбы пассажиров.

В комментариях паблика «Жесть Ярославль» тут же собрались шутники и острословы. Кто-то предположил, что пазик хотел сделать эффектный бернаут, резко тронуться со старта и обогнать конкурентов.

– Бензин дорожает – переходим на уголь, – умничают ярославцы и вспоминают «скучные» троллейбусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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