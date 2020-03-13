Из Ярославля в Рыбинск запустили автобусы большой вместимости. Расписание

13 Март 2020 2020-03-13T11:12:16+03:00

Ежедневно в среднем автобусы перевозят по маршруту около 1300 человек Фото: Правительство Ярославской области

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С 13 марта по маршруту №500 «Рыбинск – Ярославль Главный – ЯОКБ» начали ходить автобусы большой вместимости. Они закреплены за определенными маршрутами.

- Ежедневно в среднем автобусы перевозят по маршруту около 1300 человек. Это значительный пассажиропоток, поэтому мы поручили перевозчикам закрепить за определенными рейсами между Рыбинском и Ярославле автобусы большого класса, чтобы пассажиры могли знать время их отправления, - сказал заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Андрей Сироткин.

Всего на маршруте работает 15 машин из них шесть – 55-местные, отвечающие требованиям безопасности, надежности и комфорта. Ранее они ходили в «пиковые» часы.

ИСТОЧНИК KP.RU