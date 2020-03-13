2020-03-13T10:53:09+03:00
Происшествия

В Рыбинске автолюбительница пыталась дать взятку сотруднику ГИБДД

Суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Автолюбительница пыталась дать взятку инспектору ГИБДД, чтобы тот не составлял протоколАвтолюбительница пыталась дать взятку инспектору ГИБДД, чтобы тот не составлял протоколФото: Евгения ГУСЕВА
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65-летнюю жительницу Рыбинска признали виновной в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД.

Суд установил, что в июне 2019 года женщина, находясь за рулем автомобиля, проигнорировала требование сотрудников ГИБДД остановиться. Наряд ДПС был вынужден поехать вслед за нарушительницей. Автолюбительнице все-таки пришлось остановиться. Но она решила договориться с полицией и передала инспектору ГИБДД 2100 рублей, чтобы тот не составлял на нее протокол. Но сотрудник отказался брать деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть МВД.

- Суд назначил женщине наказание в виде штрафа 15 000 рублей. Деньги в размере 2100 рублей, переданные сотруднику ГИБДД, изъяли в доход государства, - комментирует пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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