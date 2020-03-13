В селе Ярославской области построят многофункциональную спортплощадку и сквер

13 Март 2020 2020-03-13T10:10:40+03:00

На площадке можно будет играть баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис Фото: Правительство Ярославской области

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Многофункциональную спортивную площадку до 1 сентября этого года построят у Великосельской средней школы. Там можно будет играть баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис.

- Сейчас у нас негде заниматься игровыми видами спорта. Поэтому строительство площадки – большое событие для нас, - говорит директор образовательного учреждения Марина Ежикова.

Кроме того, району выделены деньги на благоустройство сквера – привести его в порядок очень хотели местные жители. Здесь обновят светильники, скамьи, урны. Все это сделают к 1 июля.

Деньги на строительство спортивной площадки и обновление сквера выделены в рамках проекта «Рейтинг-76». Гаврилов-Ямский район стал одним из лидеров этого рейтинга по итогам прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU