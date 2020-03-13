В селе Ярославской области построят многофункциональную спортплощадку и сквер
Многофункциональную спортивную площадку до 1 сентября этого года построят у Великосельской средней школы. Там можно будет играть баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис.
- Сейчас у нас негде заниматься игровыми видами спорта. Поэтому строительство площадки – большое событие для нас, - говорит директор образовательного учреждения Марина Ежикова.
Кроме того, району выделены деньги на благоустройство сквера – привести его в порядок очень хотели местные жители. Здесь обновят светильники, скамьи, урны. Все это сделают к 1 июля.
Деньги на строительство спортивной площадки и обновление сквера выделены в рамках проекта «Рейтинг-76». Гаврилов-Ямский район стал одним из лидеров этого рейтинга по итогам прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU