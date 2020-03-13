Жительница Рыбинска обманула подругу на 270 тысяч рублей

13 Март 2020 2020-03-13T09:32:24+03:00

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Жительница Рыбинска обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенничества.

Знакомая предложила потерпевшей помочь при заказе строительных материалов в Интернете. Приятельница пообещала, что купить товар можно будет на выгодных условиях. Заявительница согласилась и отдала деньги на оплату материалов. В результате женщина товар не получила, и деньги ей тоже никто не вернул. Знакомая перестала отвечать на звонки. Сумма ущерба составила больше 270 тысяч рублей.

Полиция нашла подозреваемую. Она пыталась скрыться в Ярославле. Свою вину мошенница признала и рассказала, что строительные материалы не заказывала, а деньги потратила на себя.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU