В центре Ярославля отменили ограничения движения, остановки и стоянки транспорта

13 Март 2020 2020-03-13T09:25:44+03:00

Это связано с отменой футбольного матча на стадионе «Шинник»

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Ранее СМИ сообщали о том, что в среду, 18 марта, на участке улицы Володарского и Победы от Свободы до Свердлова, а также на Свободе в районе площади Труда будет введено ограничение остановки, стоянки и движения транспорта.

– В связи с отменой запланированного футбольного матча 18 марта на стадионе «Шинник» введения ограничений не планируется, – сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU