В центре Ярославля отменили ограничения движения, остановки и стоянки транспорта
Это связано с отменой футбольного матча на стадионе «Шинник»
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Ранее СМИ сообщали о том, что в среду, 18 марта, на участке улицы Володарского и Победы от Свободы до Свердлова, а также на Свободе в районе площади Труда будет введено ограничение остановки, стоянки и движения транспорта.
– В связи с отменой запланированного футбольного матча 18 марта на стадионе «Шинник» введения ограничений не планируется, – сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU